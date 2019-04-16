На границе задержали 20 тонн яблок из Белоруссии

Автомобиль задержали в деревне Долосцы. Фото: Россельхознадзор
Автомобиль задержали в деревне Долосцы. Фото: Россельхознадзор

Водителю грузовика объяснили, что с 12 апреля такой товар Россельхознадзор не пропускает.

На границе с Белоруссией задержали груз в 20 тонн яблок, сообщили в Россельхознадзоре Санкт-Петербурга 16 апреля. Груз ехал в Смоленск.

Автомобиль с фруктами задержали в деревне Долосцы. Сотрудники Россельхознадзора объяснили водителю, что с 12 апреля груши и яблоки из Белоруссии в Россию больше не пускают — слишком часто оказывалось, что торговцы везут в Петербург и другие города санкционную продукцию с поддельными документами.

В итоге груз в 20 тонн яблок не пустили в Россию. В ведомстве Санкт-Петербурга не уточнили, отправят ли яблоки обратно в Белоруссию или уничтожат катком.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о решении, принятом в Россельхознадзоре — за первую неделю апреля на границе задержали 36 автомобилей с фруктами. Сотрудники ведомства заявляют, что документы стали чаще подделывать.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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