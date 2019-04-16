Сын-школьник уральского мэра за год заработал полмиллиона

Мальчику еще нет 18 лет - он учится в седьмом классе. Фото: pixabay.com

Мальчику еще нет 18 лет - он учится в седьмом классе. Фото: pixabay.com

Подросток задекларировал жилой дом и квартиру в 200 м2.

Сын главы администрации города Серов в Свердловской области Василия Сизикова, судя по декларации о доходах за год на сайте администрации города, серьезно работал и получил свыше 400 тысяч рублей. Мальчику еще нет 18 лет — сейчас он учится в седьмом классе, о чем сам мэр рассказывал СМИ в августе.

Во владении мальчика — дом площадью в 552 м2 и квартира в 212 м2. У самого Сизикова никаких квартир и машин нет — но есть 2,58 млн рублей дохода за год и два дома общей площадью свыше 300 м2.

Пока что нет информации, какие источники дохода имеются у семиклассника и в чем секрет его финансовых успехов в столь юном возрасте.

Василий Сизиков стал главой Серовского округа в августе 2018 года.

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