Кусок рекламного щита рухнул на тротуар на Бухарестской

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото:
По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Причины неизвестны — сильного ветра в Санкт-Петербурге сегодня нет.

На Бухаресткой улице Санкт-Петербурга на тротуар рухнула часть рекламного щита — фото с места обрушения появились в социальных сетях вечером в понедельник 16 апреля.

Очевидцы сообщают, что падение части конструкции произошло между улицами Фучика и Белы Куна рядом с пешеходным переходом. По предварительной информации, никто из пешеходов не пострадал.

Падение могло обернуться действительно серьезными последствиями — щит сделан из металла и должен быть довольно тяжелым. Причины неизвестны: в Санкт-Петербурге сегодня нет сильного ветра и Фрунзенский район не относится к прибрежным. Скорость ветра достигала максимум 4 м/с,по данным Яндекс.Погоды. Вероятно, за происшествие спросят с обслуживающей щит компании.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Ленинском проспекте иномарка врезалась в автобус.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Кусок рекламного щита рухнул на тротуар на Бухарестской
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