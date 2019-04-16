Иномарка влетела в троллейбус на Ленинском проспекте

Водитель авто пошёл на обгон, но не заметил троллейбус Фото: https://vk.com/spb_today

Водитель авто пошёл на обгон, но не заметил троллейбус Фото: https://vk.com/spb_today

В Петербурге на Ленинском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и троллейбуса. Водитель Audi TT решил обогнать Renault Kaptur, однако на его пути «возник» общественный транспорт. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, сегодня, 16 апреля, около 18 часов вечера на пересечении Ленинского проспекта и Брестского бульвара водитель Audi TT, совершая обгон Renault Kaptur, не заметил троллейбус и въехал в него.

Фотографии с места происшествия свидетели инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» в социальных сетях.

Пострадавших в результате аварии нет. На выложенных в Сети фотографиях видно, что движение троллейбусов парализовало. На место инцидента прибыли службы ДПС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате ДТП на Просвещения автомобиль с детьми врезался в ограждение и перевернулся.