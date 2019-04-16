В Петребргуе КРППР неправомерно распредедял помещения бизнес-инкубатора

УФАС России по Санкт-Петербургу заметило, что комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка (КРППР) нарушал Закон о защите конкуренции.

КРППР сдавал в аренду помещения бизнес-инкубатора, которые расположены в доме 37 литера А по улице Седова, с помощью конкурсного отбора.

Применение данной процедуры нарушает единые требования законодательства. Информация о торгах не размещалась на официальном сайте госторгов, не был объявлен порядок оценок заявок предпринимателей, начальная цена и срок действия договора аренды, площадь помещения.

УФАС России по Санкт-Петербургу пришло к решению, что комитет нарушил Закон о защите конкуренции. В отношении комитета было выдано предписание о внесении изменений в городской нормативный акт, однако он оказался несогласен и обратился в суд.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил правоту антимонопольной службы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ГАТИ отменит ордер на размещение ларьков.