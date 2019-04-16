Участницу Pussy Riot без повода задержали полицейские

Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину уже отпустили из отделения полиции. Сотрудники только проверили документы и продержали в участке 3 часа.

Кроме девушки были задержаны также два руководителя «Театр. На Вынос» Алексей Ершов и Максим Карнаухов. Троих человек отвезли в ОВД «Красносельский». После проверки документов всех отпустили, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правозащиты «Открытки».

Также сообщается, что задержанных оставили в отделе на три часа из-за того, что проверяли их по базам данных. Тем не менее протоколы сотрудники правоохранительных органов не составили.

Задержанные собирались на вручение премии «Золотая маска», которая проходила в вторник, 16 апреля, в здании Большого театра.

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