Польза сыра научно доказана

Диабетикам сыр не навредит. Фото: Pixabay
Диабетикам сыр не навредит. Фото: Pixabay

Канадские деятели науки изучили действие сыра на организм человека.

Экспериментальным путем ученым удалось разрушить популярный миф, согласно которому употребление в пищу сыра ведет за собой скачок сахара в крови.

Выводы специалистов оказались совершенно противоположными. Уровень глюкозы снижается, после того, как человек съедает кусочек сыра. Следовательно, диабетики могут без опаски наслаждаться сырами.

Эксперимент ученые ставили на крысах, сообщает RuNews24.

Кроме того, диетологи также считают, что сыр может снизить риск развития заболеваний, поражающих сердечно-сосудистую систему.

На данный момент специалистам ещё не удалось выяснит причину снижения уровня глюкозы в крови, которые вызывает сыр. Исследование продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые доказали, что употребление сахара способствует депрессии.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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