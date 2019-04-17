Ученые доказали, что употребление сахара способствует депрессии

Вопреки популярному мнению, сахар вовсе не поднимает настроение человека, а наоборот — ухудшает его.

К такому выводу пришли немецкие ученые из университета имени Гумбольдта вместе с английскими специалистами из университетов Уорик и Ланкастер.

В процессе исследования эксперты изучили более 30-ти научных работ по данной теме. В эксперименте поучаствовали порядка 1,3 тысячи добровольцев. Ученые уделяли внимание влиянию употребления сахара на состояние эмоционального фона человека.

В ходе исследования было установлено, что сахар пробуждает в человеке усталость, злость, настороженность и даже депрессивное состояние, сообщает платформа Science Direct.

После употребления сахара человек становится менее внимательным, рассеянным и уставшим.

Кроме того, ученые посоветовали не злоупотреблять сахаром, так как это значительно сказывается на появлении лишнего веса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые рассказали о вреде шашлыка.