Кишечная инфекция стала причиной закрытия детского сада в Петербурге

На 11 апреля заболело 57 человек. Фото: http://dk-karapuz.ru

На 11 апреля заболело 57 человек. Фото: http://dk-karapuz.ru

Дошкольное образовательное учреждение в судебном порядке закрыли на месяц. Некоторым сотрудникам и воспитанникам диагностировали сальмонеллез.

Детский сад №53 в Красногвардейском районе Петербурга закрыли после санитарной проверки. Районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ГБДОУ ДС №53 за совершение правонарушения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Поскольку в садике имеется ряд нарушений, количество заболевших растет. Так, на 11 апреля заболело 57 человек, некоторым был поставлен сальмонеллез. Среди пострадавших как воспитанники, так и сотрудники сада.

После проверки стало ясно, что на пищеблоке не проводится уборка влажным способом с обязательной уборкой часто загрязняющихся поверхностей. Горячий цех находится в неудовлетворительном состоянии, технология приготовления блюд нарушена.

Сырая и готовая продукция хранились в непосредственной близости, нарушена обработка яиц. Детский сад закрыли на месяц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за 2018 год Роспотребнадзор не пустил в Санкт-Петербург 329 человек с опасными инфекциями.