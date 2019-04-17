Заведующую детсадом №37 уличили в незаконном присвоении более 240 тыс. рублей

Решается вопрос об уголовном преследовании Фото: Pixabay
Решается вопрос об уголовном преследовании Фото: Pixabay

В Красносельском районе Петербурга прокуратура уличила заведующую ГБДОУ «Детский сад №37 комбинированного вида» в злоупотреблении должностными обязанностями.

Согласно материалам дела, заведующая учреждением, не имея на то законных оснований, в завышенном объеме выплачивала работникам надбавки к заработной плате. В том числе за работу, которая по факту выполнена не была.

Таким образом, используя свои должностные полномочия, она присвоила себе часть излишне уплаченных работникам денег — в общей сложности более 240 тысяч рублей, сообщили в городской прокуратуре.

Решается вопрос об уголовном преследовании и возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «КрасноеБелое» оштрафуют за продажу табака рядом с детсадом.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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