Заведующую детсадом №37 уличили в незаконном присвоении более 240 тыс. рублей

В Красносельском районе Петербурга прокуратура уличила заведующую ГБДОУ «Детский сад №37 комбинированного вида» в злоупотреблении должностными обязанностями.

Согласно материалам дела, заведующая учреждением, не имея на то законных оснований, в завышенном объеме выплачивала работникам надбавки к заработной плате. В том числе за работу, которая по факту выполнена не была.

Таким образом, используя свои должностные полномочия, она присвоила себе часть излишне уплаченных работникам денег — в общей сложности более 240 тысяч рублей, сообщили в городской прокуратуре.

Решается вопрос об уголовном преследовании и возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «КрасноеБелое» оштрафуют за продажу табака рядом с детсадом.