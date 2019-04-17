Минтруд пришел к выводу, что каждое 5 рабочее место вредно для россиян

Более 23 тысяч рабочих мест приводят к тяжелым заболеваниям. Фото: https://pixabay.com

Более 23 тысяч рабочих мест приводят к тяжелым заболеваниям. Фото: https://pixabay.com

Опасные условия труда зафиксированы на 36,7 тысячи рабочих мест. Всего было проверено 26,5 миллиона рабочих мест.

В процентном соотношении получилось, что условия труда на 21% рабочих мест являются вредными и опасными для здоровья работников. В свою очередь, условия труда на 79% рабочих мест признаны допустимыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Было установлено, что 2,8 миллиона рабочих мест являются не слишком опасными и работники могу не переживать за свое здоровье. Около 2,2 миллиона рабочих мест характеризуются вредными условиями труда, после которых возникают профессиональные заболевания легкой степени тяжести.

Заболевания легкой и средней степени тяжести с последующей потерей работоспособности зафиксировали на 366,2 тысячи рабочих местах. Более 23 тысяч рабочих мест приводят к тяжелым заболеваниям, а опасными — более 36 тысяч рабочих мест в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рабочие “за вредность” с 1 апреля будут получать витамины.