Рабочие “за вредность” с 1 апреля будут получать витамины

Сотрудники таких предприятий будут получать строго регламентированное питание и витамины. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники таких предприятий будут получать строго регламентированное питание и витамины. Фото: https://pixabay.com

Изменения в трудовом законодательстве с начала месяца затронут сотрудников производств с особо вредными условиями труда.

Как сообщают на сайте Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с 1 апреля вступают в силу изменения в трудовом законодательстве России. Так, изменения затронут работников особо вредных производств. К списку таких производств отнесли в том числе производство лития ртутным способом.

Сотрудники таких предприятий будут получать строго регламентированное питание и витамины. С сегодняшнего дня “за вредность” работникам полагаются витамины А, С, В1, В2, РР.

Помимо этого, для сотрудников литейного производства будет установлено лечебно-профилактическое питание №4. В его состав войдут мясо, рыба, сахар, овощи, хлеб и молоко. Суточная доза ккал составит 1428.

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