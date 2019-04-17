Роскачество дало рекомендации для выбора чемодана

Советы помогут выбрать более долговечный чемодан. Фото: Pixabay
Советы помогут выбрать более долговечный чемодан. Фото: Pixabay

Представители Роскачества дали важные советы, которые стоит учитывать при выборе чемодана.

Самое первое, на что стоит обратить внимание, это материал поверхности чемодана. Основных варианта три: ткань, пластик и алюминий. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, пишут «Известия».

Тканевые чемоданы более вместительны, так как зачастую имеют карманы и молнию, которая увеличивает объем. Их долговечность зависит от плотности ткани. Уход за таким чемоданом нужен более тщательный, так как ткань сложнее отмыть. Вещи сложно зафиксировать в таком чемодане, потому что он имеет, как правило, одно отделение с пикирующими ремнями.

Пластиковые чемоданы хорошо защищают от влаги и деформации, кроме того, их легко отчистить от грязи. Размещать вещи в таких чемоданах удобнее, так как обычно такой тип имеет две отдельные половины. Пластиковый чемодан легко царапается.

Чемодан из алюминия тяжелый и дорогой, поэтому такой выбор делают те люди, для которых важна максимальная сохранность вещей.

Важно, что чем больше колеса чемодана, тем они долговечнее. Также важно, чтобы у чемодана ручка фиксировались в разных положениях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минтруд пришел к выводу, что каждое 5 рабочее место вредно для россиян.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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