Роскачество дало рекомендации для выбора чемодана

Представители Роскачества дали важные советы, которые стоит учитывать при выборе чемодана.

Самое первое, на что стоит обратить внимание, это материал поверхности чемодана. Основных варианта три: ткань, пластик и алюминий. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, пишут «Известия».

Тканевые чемоданы более вместительны, так как зачастую имеют карманы и молнию, которая увеличивает объем. Их долговечность зависит от плотности ткани. Уход за таким чемоданом нужен более тщательный, так как ткань сложнее отмыть. Вещи сложно зафиксировать в таком чемодане, потому что он имеет, как правило, одно отделение с пикирующими ремнями.

Пластиковые чемоданы хорошо защищают от влаги и деформации, кроме того, их легко отчистить от грязи. Размещать вещи в таких чемоданах удобнее, так как обычно такой тип имеет две отдельные половины. Пластиковый чемодан легко царапается.

Чемодан из алюминия тяжелый и дорогой, поэтому такой выбор делают те люди, для которых важна максимальная сохранность вещей.

Важно, что чем больше колеса чемодана, тем они долговечнее. Также важно, чтобы у чемодана ручка фиксировались в разных положениях.

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