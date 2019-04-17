В 2019 году в Петербурге высадят около 12 тысяч деревьев

Только за апрель и май высадят свыше 5,5 тысяч деревьев. Фото: gov.spb.ru

Только за апрель и май высадят свыше 5,5 тысяч деревьев. Фото: gov.spb.ru

Это на треть больше, чем в 2017-ом и в три раза больше, чем 3 года назад.

В Санкт-Петербурге начали высаживать первые деревья в этом году, сообщили в комитете по благоустройству 17 апреля. В комитете признали, что из-за болезни город потерял множество вязов и тополей, который погибли от болезни и старости — поэтому посадки молодых саженцев увеличили.

За апрель и май в садах и парках Санкт-Петербурга высадят свыше 5,5 тысяч деревьев и свыше 100 тысяч кустарников — типа шиповника и сирени. К примеру, на Демьяна Бедного посадят туи, а в Полюстровском парке появятся ели.

В комитете обещают посадить за год порядка 12 тысяч деревьев — что превышает показатели 2017 года на 30%. В 2016-ом году, для сравнения, посадили всего 4 тысячи деревьев.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Колпинский парк закроют на ремонт.