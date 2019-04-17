В Петербурге прошли первые «Трезиниевские чтения»

В Петербурге состоялась первая научно-практическая конференция «Трезиниевские чтения». Организаторами мероприятия выступили Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет и архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Северной столице.

В ходе конференции участники обсуждали манифестацию государственной политики в эпоху реформ через архитектурные сооружения и стили, а главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев рассказал о том, как происходит государственное регулирование процессов архитектурного проектирования на современном этапе.

Также отмечается, что советник главного «проектировщика города» Анна Катханова объяснила, как современные архитектурные конкурсы отражают государственную политику.

В роли ведущего программы «Трезиниевские чтения» выступил заслуженный архитектор России, член правления Союза архитекторов Санкт-Петербурга, доцент CПбГАСУ Владимир Линов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге обещают больше поддерживать и развивать науку.