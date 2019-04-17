Из реки Ждановка вытащили утопленника

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев
Тело направлено в морг для установления причины смерти. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Из реки Ждановки выловили тело мужчины. Утопленника обнаружили днем во вторник, 16 апреля, в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

На голове мужчины были зафиксированы многочисленные ссадины. Личность погибшего устанавливается. На вид умершему около 40 – 45 лет, одет в толстовку с капюшоном, серый бадлон и темно-синие джинсы.

По факту обнаружения трупа организована проверка. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Напомним, что 8 апреля труп утопленника обнаружили рядом с Ледовым дворцом в Невском районе Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Гатчинском районе Ленобласти пожилая женщина нашла тело собственного сына в пруду. Горожанин ушел из дома в садоводстве «Луч» еще в сентябре. Все это время полиция искала его, однако в итоге октября женщина рассказала, что нашла труп отпрыска в пруду на улице Данилова.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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