В Приморском районе откроют спортивный комплекс для сдачи ГТО

Он появится в парке 300-летия.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. Сейчас ищут подрядчика, который возьмется за реализацию проекта. Он должен будет возвести спортивно-досуговый комплекс неподалеку от ТРК «Питерлэнд», где горожане смогут сдавать все нормативы – бег, прыжки, стрельба и другое. Для этого исполнитель сделает несколько беговых дорожек, установит брусья, построит павильоны. На эти цели готовы выделить 122 миллиона рублей, говорится на сайте госзакупок.

Известно также, что на территории комплекса разместят детскую площадку и биотуалеты. Принять участие в аукционе компаниям предлагают до седьмого мая – в течение 11 дней будет выбран победитель.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летняя школьница умерла после сдачи норм ГТО. Ей стало плохо во время преодоления дистанции в два километра – никаких противопоказаний к бегу у девушки не было.