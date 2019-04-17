В центре Петербурга горел дом, в котором жил Маяковский

Пожар уже удалось потушить.

Все случилось сегодня вечером, 7 апреля, на улице Жуковского. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились фотографией и своей версией произошедшего. Горожане пишут, что загорелась коммунальная квартира на пятом этаже.

«Эвакуировали 9 человек, пострадавших нет»,

— написал автор поста. Также мужчина отметил, что здание находилось на реставрации.

«Дым сильный, в квартире чувствуется за несколько домов»,

— уточнил один из местных жителей.

Что стало причиной пожара и пострадал ли кто-нибудь – не уточняется. Известно лишь, что на место уже приезжали пожарные, которые ликвидировали возгорание довольно быстро.

В доходном доме Брискорна в 1918 году жил Владимир Маяковский и его возлюбленная Лиля Брик. До сих пор некоторые экскурсоводы водят к этому зданию туристов, которым рассказывают о периоде, когда поэт жил в Ленинграде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в результате пожара в доме на Энергетиков погиб человек.