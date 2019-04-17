В Петергофе открыли Нижнюю (Царскую) дорогу

Нижняя дорога в Петергофе после 12- летнего простоя снова открыта для движения автомобилей. назад. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает Администрация Санкт-Петербурга.

Ограждение, которое служило препятствием для проезда автомобилей было демонтировано по требованию Государственной административно-технической инспекции.

Отметим, что Нижнюю дорогу перекрыли в 2007 году по причине реставрации «Михайловской дачи». По истечение 12 лет автолюбители смогут снова пользоваться удобным путем, ведущим от Стрельни до Петергофа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Смольный выделит на ремонт дорог в Петербурге около 4 миллиардов рублей.

Около одного миллиарда власти города планируют выделить на замену дорожного покрытия в восточной части Санкт-Петербурга. Такую сумму «зароют в землю» улицы Народной улицы, проспекта Большевиков и Дальневосточного проспекта.