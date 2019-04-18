Кингисеппскую таможню возглавил полковник из Крыма

Игорь Кожанов (справа). Фото: Северо-Западное таможенное управление
Игорь Кожанов (справа). Фото: Северо-Западное таможенное управление

Исполняющим обязанности начальника Кингисеппской таможенной службы назначен полковник Игорь Павлович Кожанов. К службе на новом месте он приступил с 15 апреля. Ранее Кожанов работал на должности первого замначальника Крымской таможни. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

В сообщении отмечается, что новый главный таможенник Киингисеппа заверил своих подчиненных в стремительном развитии перспективных информационных таможенных технологий и совершенствовании системы таможенного администрирования.

Игорь Кожанов родился в Ижевске в 1967 года. Закончил Ижевский механический институт (1993) и экономический факультет УдГУ (2004).

Служит в таможенных органах с 1993 года. Ранее занимал должность первого заместителя начальника Крымской таможни. Награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», юбилейным нагрудным знаком «10 лет ГТК России», медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах» II и III степени.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что за 2018 год таможня изъяла 3,6 млн единиц контрафакта на Северо-Западе.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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