Пенсионер вонзил нож в соседа по коммуналке на Куйбышева

Молодой человек госпитализирован с проникающим ранением живота.

Во вторник 17 апреля из коммунальной квартиры на Куйбышева на машине “Скорой помощи” увезли молодого человека 1995 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга. Задержан пожилой мужчина 62-ух лет.

По информации полиции Санкт-Петербурга, двое мужчин поссорились около четырех часов дня. Старший напал на молодого человека с ножом и ударил его в живот. Житель Санкт-Петербурга госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением. Врачи называют его состояние тяжелым, передают в МВД Петербурга.

Пенсионера задержали на месте — сотрудников МВД вызвали соседи. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье об умышленном тяжелом вреде здоровью, сообщают в полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Выборгском районе Петербурга мужчина избил знакомого палкой.