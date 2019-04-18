Пенсионер вонзил нож в соседа по коммуналке на Куйбышева

Пенсионера задержали на месте преступления. Фото: pixabay.com
Пенсионера задержали на месте преступления. Фото: pixabay.com

Молодой человек госпитализирован с проникающим ранением живота.

Во вторник 17 апреля из коммунальной квартиры на Куйбышева на машине “Скорой помощи” увезли молодого человека 1995 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в МВД Петербурга. Задержан пожилой мужчина 62-ух лет.

По информации полиции Санкт-Петербурга, двое мужчин поссорились около четырех часов дня. Старший напал на молодого человека с ножом и ударил его в живот. Житель Санкт-Петербурга госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением. Врачи называют его состояние тяжелым, передают в МВД Петербурга.

Пенсионера задержали на месте — сотрудников МВД вызвали соседи. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье об умышленном тяжелом вреде здоровью, сообщают в полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Выборгском районе Петербурга мужчина избил знакомого палкой.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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