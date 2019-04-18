Главой Фонда имущества Петербурга назначен Станислав Гармаш

Генеральным директором Фонда имущества Санкт-Петербурга стал Станислав Гармаш, ранее занимавший должность заместителя генерального директора Особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Фонда имущества.

Такое решение было принято на заседании совета директоров Фонда во вторник, 16 апреля.

На руководящем посту Станислав Гармаш сменил Дениса Мартюшева, занимавшего пост директора с 2016 года. Сообщается, что Мартюшев покинул должность 1 марта по собственному желанию.

Фонд имущества является эксклюзивным продавцом госимущества Петербурга и реализует любые виды активов. Акционерное общество была создана в 1991 году в период приватизации государственных и муниципальных предприятий РФ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Фонд имущества больше не будет продавать городскую собственность.