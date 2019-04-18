Петербург назван городом с лучшим всемирным наследием

Исаакиевский собор. Фото: Рixabay
Исаакиевский собор. Фото: Рixabay

В ходе опроса, приуроченного ко Дню всемирного культурного наследия, туристы назвали Петербург городом с самыми интересными памятниками истории и культуры в России.

По результатам опроса Tvil.ru, за Петербург как город с самыми интересными достопримечательностями проголосовали 50% туристов.

Второе и третье места поделили Ленинградская и Псковская области. За них проголосовало 10% опрошенных.

За Москву, Екатеринбург и Владимирскую область отдали свои голоса 7% опрошенных.

Туристы также среди интересных, по мнению туристов, исторических мест были отмечены Казань, Сергиев Посад, Звенигород, Ярославль, Переславль, Углич и другие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург и Ленобласть стали лидерами туристического рейтинга. Согласно опросу, Ленобласть заняла первое место. За Петербург проголосовали 30% респондентов.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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Петербург назван городом с лучшим всемирным наследием