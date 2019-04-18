Женщине дали 3 года тюрьмы в Ленобласти за удар ножом в живот

Двое пили алкоголь в “Березке” на новогодние праздники и поссорились.

Жительница Ленобласти отправится в тюрьму на три года за удар ножом в живот своему собутыльнику, сообщили в прокуратуре Ломоносовского района Ленобласти 18 апреля. Кроме этого, она возместит расходы на лечение для пострадавшего.

По данным следствия, двое пили спиртное в доме на Лесной улице СНТ “Березка” в новогодние праздники. Между ними возник конфликт — подробности в прокуратуре Ленобласти не уточнили — и женщина ударила приятеля ножом.

Собранных улик и доказательств оказалось достаточно, чтобы суд признал жительницу Ленобласти виновной и отправил ее в тюрьму на 3 года с испытательным сроком на то же время. За лечение мужчины она заплатит 33 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пенсионер напал молодого соседа с ножом в Петербурге.