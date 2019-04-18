Кержаков отдал ребенка свой бывшей жене

Кержаков с двухлетним сыном. Фото: a.kerzhakov11/ Instagram
Кержаков с двухлетним сыном. Фото: a.kerzhakov11/ Instagram

Бывший игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков решил мирно отдать опеку над сыном Милане Тюльпановой.

Кержаков решил остановит судебный спор и пойти на мировую. От заявил, что ситуация заходит слишком далеко и это может негативно повлиять на ребенка.

Адвокат футболиста сообщил, что Кержакову не позволяют видеться с ребенком, но ситуация может измениться, пишет 78.ru.

Бывшие супруги объявили о разводе в мае прошлого года, через три года после дня свадьбы. За то время у супругов родился сын. До начала разбирательств в суде, ребенок жил у Кержакова.

Затем Тюльпанова с помощью адвокатов получила право опеки над ребенком. Кержакова решение не устроило и он добивался его пересмотра.

Милана Тюльпанова длительное время находилась на лечении от наркотической зависимости в другой стране, поэтому футболист уверен, что его бывшей жене не стоит доверять воспитание сына.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Красносельский суд Петербурга дал Аршавиным время помириться.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Кержаков отдал ребенка свой бывшей жене