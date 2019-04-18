В Петербурге открыли дело на директора Большого театра кукол

Директор Петербургского Большого театра кукол попался на взятке. Фото: Рixabay
Директор Петербургского Большого театра кукол попался на взятке. Фото: Рixabay

В Северной столице открыли уголовное дело на директора СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» по статье (получение взятки). Об этом сообщает Следственный комитет города на Неве.

По информации следователей, глава театра кукол и гендиректора коммерческой фирмы вступили в сговор на получение директором театра денег за совершение действий в пользу фирмы по обеспечению поставок декораций, реквизитов, костюмов и кукол к одному из спектаклей.

11 декабря 2018 года стороны подписали договор на сумму более 2 млн. 191 тыс. рублей, а 21 декабря после проведения оплаты генеральный директор фирмы поставщика передал директору театра в качестве взятки около 1 млн 200 тыс. рублей.

В настоящее время СК совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти проводит серии обысков по месту жительства и работы подозреваемых.

На гендиректора фирмы открыто уголовное дело по статье (дача взятки). Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что двух полицейских Петербурга поймали на взятках.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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