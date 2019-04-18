Кондитеры Петербурга сложили портрет Зеленского из конфет

В качестве материала взяли конфеты с фабрики Петра Порошенко.

В Сладком музее Санкт-Петербурга представили портрет кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сложенный из конфет, сообщает Piter.TV 18 апреля.

Видео: Piter.Tv

В качестве основного материала кондитеры Петербурга взяли конфеты фабрики “Рошен”, принадлежащей Петру Порошенко, действующему президенту, с которым Зеленский конкурирует на выборах.

Авторы сообщили, что выложили картину вручную и надеются таким образом поддержать кандидата. Произведение искусства некоторое время повисит в Санкт-Петербурге, а затем ее отправят Зеленскому в Киев, сообщает канал. Куратор музея заявил, что Зеленский является самым сильным политиком Украины на данный момент.

Сладкий музей расположен на Невском проспекте, 15 в Санкт-Петербрге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на стороне Зеленского 72% избирателей.