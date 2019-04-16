На стороне Зеленского уже более 72% избирателей

Владимир Зеленский. лидирует по предварительным результатам опроса Фото: Reuters
Владимир Зеленский. лидирует по предварительным результатам опроса Фото: Reuters

По результатам опроса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 72,2% человек, которые определились с выбором.

На стороне действующего президента Украины Петра Порошенко почти втрое меньше человек — 25,4% опрошенных. Данные социального опроса была опубликованы во вторник, 16 апреля, Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На Украине идет президентская гонка. После первого этапа выборов, победителя определить не удалось. В связи с этим 21 апреля будет проходить второй этап выборов президента Украины, в котором будут участвовать Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Порошенко в социальных сетях запускал целую кампанию «черного пиара» Владимира Зеленского. На «черный пиар» действующий президент Украины потратил порядка 2 миллионов гривен, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «theБабель».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский стал фигурантом коррупционного скандала.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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