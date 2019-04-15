Зеленский стал фигурантом коррупционного скандала

Кандидата в президенты Украины обвиняют в растрате государственный средств.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. В суд обратилась общественная организация «Украинская самозащита». Ее председатель, Александр Дудка, объяснил, что данные по делу уже переданы в Антикоррупционное бюро Украины, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о фильме «Я, ты, он, она», который получил финансирование из бюджета страны. Изначально предполагалось, что фильм снимут на украинском или крымско-татарском языках. В итоге в ленте звучит только русский, что не понравилось организации. Они считают, что Зеленский должен ответить за свой проступок.

Напоминаем, что сейчас политик борется за президентский пост – свой выбор украинский народ сделает 21 апреля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский не признает референдума в Крыму, но он готов к диалогу с Россией в присутствии с западных коллег.