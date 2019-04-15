Зеленский не признает референдума в Крыму

Кандидат в президенты Украины в то же время заявляет, что не готов воевать с Россией.

Об отношении Владимира Зеленского к крымскому вопросу стало известно сегодня, 15 апреля. В штабе кандидата рассказали, что не верят в то, что референдум был свободным выбором жителей полуострова, передают РИА Новости. При этом Зеленский, в случае своего избрания на пост президента, не готов обменять Крым на «мир в Донбассе». Конфликт с Россией будет решаться посредством переговоров в присутствии западных союзников.

«Говорить с властью Российской Федерации нашим официальным представителям придется», — говорится в сообщении. При этом политик отмечает, что не согласен встречаться на оккупированных территориях.

Напоминаем, что через шесть дней состоится второй тур выборов. В первом лидировал Зеленский, который, по итогам опросов, может набрать 61% голосов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Порошенко готов принять любой выбор украинского народа.