Порошенко готов принять любой выбор украинского народа

Президент Украины в одиночку отвечал на вопросы журналистов – Зеленский так и не приехал на дебаты.

Встреча должна была состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский». Допрашивали только Петра Порошенко, так как его оппонент не явился. Журналисты спрашивали, как он отнесется к своему возможному поражению. Порошенко заверил, что не исключает такого поворота событий, и будет уважать выбор украинцев, каким бы он ни был.

«Потому что мы демократическое государство», — подытожил нынешний глава Украины.

Также Порошенко рассуждал о важности украинского языка – ему бы хотелось, чтобы все граждане страны владели им. С другой стороны, президент хочет найти компромисс с нацменьшинствами.

На вопрос о вступлении в ЕС глава страны ответил, что нужно провести референдум – пусть жители Украины сами решают. Но для начала нужно подать заявку на членство, передают РИА Новости.

Напоминаем, что дату дебатов не раз переносили – Порошенко и Зеленский настаивали на разных числах. В итоге они так и не смогли договориться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Добкин рассказал, почему у Порошенко прозвище Туфель.