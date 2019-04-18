Более 5 тысяч человек отобраны для службы в «элитных» войсках ЗВО

Все молодые люди явились на призывные пункты добровольно Фото: mil.ru
Все молодые люди явились на призывные пункты добровольно Фото: mil.ru

За две недели весеннего призыва комиссии Западного военного округа отобрали для службы свыше 5 тысяч молодых людей. Призыв стартовал 1 апреля, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Отмечается, что все юноши в добровольном порядке явились на призывные пункты. Добровольцам предстояло пройти комплекс отборочных мероприятий, которые позволили оценить физическое и психологическое состояние здоровья будущих военнослужащих.

Призывники, первыми прибывшие на призывные пункты, располагают возможностью самостоятельно выбрать вид и род войск, в которых они хотели бы проходить службу. Статистика указывает на то, что юноши чаще всего предпочитают служить в частях ВДВ, спецназа и морской пехоты. Они являются самими «престижными» подразделениями.

В эти «элитные» войска ЗВО отобрали более 5 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что военнослужащие ЗВО красят заборы и избавляются от сухостоя.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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