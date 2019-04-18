Суд Петербурга не стал вносить изменений в постановление по делу Израйлита

Валерий Израйлит. Фото: Baltphoto/Павел Долганов
Валерий Израйлит. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд не стал вносить изменения в постановление Смольнинского суда, в рамках которого нахождение под стражей главы компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита будет продлено. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе районных судов.

Кроме того, не утратило свою актуальность и решение об аресте имущества — хоть представители защиты и пытались настоять на снятии ареста. В своих доводах они ссылались на право бывшей супруги бизнесмена получить 50% его имущества после развода.

Напомним, что бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По предположениям следствия, он занимался отмыванием денег, а также выводил через офшоры средства, которые должны были идти на нужды порта в поселке Усть-Луга.

Валерий Израйлит находится в СИЗО с декабря 2016 года. По предварительным данным, порт понёс убытки в размере 93 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд Петербурга продлил срок содержания под стражей Валерию Израйлиту.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
дело Израйлита сизо Смольнинский суд спб суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Около сотни туристов не смогли улететь из Петербурга в Хайнань
В аварии на Невском проспекте пострадало пять взрослых и один ребенок
«Заубер Банк» оштрафован за нарушение закона о противодействии коррупции
Суд Петербурга не стал вносить изменений в постановление по делу Израйлита
Полиция задержала мужчину, избившего инвалида в Кронштадте
Очевидец сообщил МЧС о падении самолета в Ленобласти
Полиция устанавливает обстоятельства аварии в центре Петербурга
Боярский отправится в Крым на съемки новых “Гардемаринов”