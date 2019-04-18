Суд Петербурга не стал вносить изменений в постановление по делу Израйлита

В Петербурге суд не стал вносить изменения в постановление Смольнинского суда, в рамках которого нахождение под стражей главы компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита будет продлено. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе районных судов.

Кроме того, не утратило свою актуальность и решение об аресте имущества — хоть представители защиты и пытались настоять на снятии ареста. В своих доводах они ссылались на право бывшей супруги бизнесмена получить 50% его имущества после развода.

Напомним, что бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По предположениям следствия, он занимался отмыванием денег, а также выводил через офшоры средства, которые должны были идти на нужды порта в поселке Усть-Луга.

Валерий Израйлит находится в СИЗО с декабря 2016 года. По предварительным данным, порт понёс убытки в размере 93 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд Петербурга продлил срок содержания под стражей Валерию Израйлиту.