Беглов объяснил, зачем вводить туристический сбор

Средства пойдут на решение различных проблем.

Врио губернатора Санкт-Петербурга рассказал, что туристический сбор для иностранцев введут в ближайшее время. Есть мнение, что благодаря этому бюджет города увеличится на несколько миллиардов рублей. Эти деньги планируют потратить на нужды города. Глава Северной столицы отметил, что часть средств пойдет на восстановление памятников, а другие – на развитие туризма, передает канал «78».

При этом туристический сбор вряд ли повлияет на желание гостей из-за рубежа гостить в Санкт-Петербурге – сто рублей за сутки не такая уж большая сумма для одного человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин поддержал туристический сбор в 100 рублей за день. Эту инициативу планирует рассмотреть Минфин и министерство экономики. Также «за» ввод сбора высказался директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Он считает, что дополнительные деньги никогда не помешают городу.