В Петродворцовском районе обнаружен наркопритон

Подозреваемого задержала полиция. Фото: Рixabay
Подозреваемого задержала полиция. Фото: Рixabay

Подозреваемый впускал в свою квартиру людей, страдающих от наркотической зависимости, для того, чтобы они употребляли наркотики.

17 апреля оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России в результате проведения оперативно-профилактической операции задержали мужчину в возрасте 33 лет.

По версии полиции, мужчина с сентября прошлого года по настоящее время регулярно предоставлял сою квартиру лицам, употребляющим наркотики и психотропные. Квартира в Петродворцовом районе находилась в его собственности. Лица употребляли в квартире задержанного наркотические вещества «метадон» и «альфа-PVP», сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержанный заключен под стражу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге неизвестные избили 17-летнего студента.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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