Влиятельных людей нашли в простом народе

В Ленинградской области нашлось несколько десятков активистов, которые защищают интересы своих родных поселков и городов, ищут деньги для больных детей, отстаивают экологию и призывают к ответу жуликоватых застройщиков.

Времена нынче такие, что за хором, воспевающим успехи чиновников в борьбе за народное счастье, голосов простых людей порой почти неслышно. Граждане уже привыкли, что реальность вовсе не такая, как пишут и показывают в СМИ прикормленных властью. Поэтому неравнодушные люди и создают всякие общественные и гражданские движения, заставляющее власть прислушаться и принять меры по наведения порядка в конкретном вопросе.

В Петербурге подвели итоги рейтинга «Область действия», которая стала второй в серии премий «Не влиятельные люди». Идея в том, чтобы выявить и наградить общественным признанием простых людей, по-настоящему озабоченных проблемами своих территорий, общества и простых граждан. Это не высокопоставленные чиновники или миллиардеры: они по определению влиятельные люди благодаря своим должностям или деньгам. И именно реальная власть порой мешает небожителям увидеть чаяния и беды простых граждан.

Ведь для этого нужно им сопереживать, искренне стараясь помочь и решить проблемы. Но бытие всегда определяло сознание, сытый голодного не разумеет, из окна лимузина и столичного кабинета проблемы народа не увидишь и т.д. Тут уж ничего не поделаешь, так устроен мир и правило «На Бога надейся, но сам не плошай» актуально всегда. Поэтому простые люди Ленобласти и вынуждены сами бороться за экологию своих сел и городов, искать деньги для лечения больных детей, требовать от властей достройки жилья, убирать мусор с берегов рек и т.д. Они и были награждены по итогам народного голосования в премии «Область действия».

Интересно, что организатором серии премий «Не влиятельные люди» стала интернет-газета «Мойка78», имеющая репутацию скандального СМИ, которое пишет критические статьи невзирая на лица и должности. Вероятно в наше время только независимые СМИ могут себе позволить ставить на первое место простого человека, а не чиновника. Информационную поддержку премии «Область действия» оказали также независимые и открытые медиа: онлайн-СМИ GazetaSPb, агентство деловых новостей АБН, Метагазета, Nevasport.ru, канал 78.

Мы в ближайшее время расскажем о каждом из номинантов премии, читайте GazetaSPb.