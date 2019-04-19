Ремонт Российского путепровода завершится к октябрю 2019 года

СПб ГБУ «Мостотрест» заключил контракт стоимостью 59,3 млн руб на проведение ремонта Российского путепровода. Подрядчиком выступит ООО «Артстрой-СПб».
Согласно контракту, будет произведена замена асфальтобетонного покрытия проезжей части путепровода, ремонт деформационных швов, а также монтаж новых водоотводных лотков.
Кроме того, подрядчик должен будет очистить и окрасить металлоконструкции перильного ограждения, щитов ограждения контактной сети и бетонных поверхностей подпорных стен.
Работы планируется завершить до 15 октября 2019 года.
Как только все ключевые вопросы будут согласованы — работе будет дан старт.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Андрея Кочина назначили врио директора «Мостотреста».