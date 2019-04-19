Ремонт Российского путепровода завершится к октябрю 2019 года

Работы должны завершиться не позднее 15 октября 2019 г. Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

Работы должны завершиться не позднее 15 октября 2019 г. Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

СПб ГБУ «Мостотрест» заключил контракт стоимостью 59,3 млн руб на проведение ремонта Российского путепровода. Подрядчиком выступит ООО «Артстрой-СПб».

Согласно контракту, будет произведена замена асфальтобетонного покрытия проезжей части путепровода, ремонт деформационных швов, а также монтаж новых водоотводных лотков.

Кроме того, подрядчик должен будет очистить и окрасить металлоконструкции перильного ограждения, щитов ограждения контактной сети и бетонных поверхностей подпорных стен.

Работы планируется завершить до 15 октября 2019 года.

Как только все ключевые вопросы будут согласованы — работе будет дан старт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Андрея Кочина назначили врио директора «Мостотреста».