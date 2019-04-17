Андрея Кочина назначили врио директора «Мостотреста»

Директор ГБУ «Мостотрест» Александр Бурносов ушёл с занимаемой должности. На позицию временно исполняющего обязанности руководителя учреждения назначен Андрей Кочин.

До того, как Бурносов покинул свой пост Кочин был заместителем гендиректора – главным инженером предприятия.

ГБУ «Мостотрест» — единственное учреждение Северной столицы, обеспечивающее техническое обслуживание мостов, набережных и тоннелей города. Кроме того, именно организует развод мостов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Мостотрест» оборудовал лестничные спуски Кантемировского моста швеллерами.

В Северной столице в рамках проведения работ по приспособлению искусственных дорожных сооружений для маломобильных групп населения СПБ ГБУ «Мостотрест» обустроил лестничные спуски Кантемировского моста швеллерами.