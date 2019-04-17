Андрея Кочина назначили врио директора «Мостотреста»

Андрей Кочин. Фото: ГБУ
Андрей Кочин. Фото: ГБУ "Мостотрест"

Директор ГБУ «Мостотрест» Александр Бурносов ушёл с занимаемой должности. На позицию временно исполняющего обязанности руководителя учреждения назначен Андрей Кочин.

До того, как Бурносов покинул свой пост Кочин был заместителем гендиректора – главным инженером предприятия.

ГБУ «Мостотрест» — единственное учреждение Северной столицы, обеспечивающее техническое обслуживание мостов, набережных и тоннелей города. Кроме того, именно организует развод мостов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Мостотрест» оборудовал лестничные спуски Кантемировского моста швеллерами.

В Северной столице в рамках проведения работ по приспособлению искусственных дорожных сооружений для маломобильных групп населения СПБ ГБУ «Мостотрест» обустроил лестничные спуски Кантемировского моста швеллерами.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
Андрей Кочин ГБУ "Мостотрест" мосты спб спб
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