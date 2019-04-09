«Мостотрест» оборудовал лестничные спуски Кантемировского моста швеллерами

В Петербурге в рамках реализации работ по приспособлению искусственных дорожных сооружений для маломобильных групп населения СПБ ГБУ «Мостотрест» установил швеллеры на лестничных спусках Кантемировского моста.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с появлением швеллеров инвалиды, а также граждане с детскими колясками смогут беспрепятственно пользоваться переправой.

Благодаря предусмотренным конструкциям спуск и подъем по лестницам значительно упростится для людей с тележками, а также велосипедистов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что конкурс на капремонт Зеленого моста не состоялся третий раз подряд.

«Мостотрест» в который раз не нашёл подрядчика для производства работ по капитальному ремонту Зеленого моста через Мойку. Сумма контракта конкурса, проводимого комитетом по государственному заказу, составляла полмиллиарда рублей.

Отметим, что ремонтные работы на Зелёном мосту собирались провести в течение года. Вероятно, Смольный организует очередной конкурс. О сроках пока ничего не известно.