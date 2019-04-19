Петербуржцев призывают вооружиться тряпками и швабрами

Беглов рекомендует всем принять участие в субботнике Фото: пресс-служба правительства Петербурга
Беглов рекомендует всем принять участие в субботнике Фото: пресс-служба правительства Петербурга

С 1 апреля в Петербурге стартовала генеральная весенняя уборка. Цель — привести в опрятное состояние городские улицы, набережные, а также дворы и фасады домов.

Кроме того, необходимо высадить около 6 тысяч деревьев, 100 тысяч кустарников и полмиллиона цветов. Эта работа важна, но ресурсозатратна: для её выполнения потребуются слаженные действия коммунальных служб и органов власти.

Всех петербуржцев, неравнодушных к родному городу, призывают внести свой вклад в его благоустройство. Так, предлагается вымыть окна, убрать двор, парк, детскую площадку, территорию вокруг школы или офиса. Таким образом, каждый может помочь сделать жизнь более комфортной и уютной.

Напомним, что 20 апреля в Северной столице пройдёт общегородской весенний субботник. Врио губернатора Александр Беглов настоятельно предлагает всем гражданам принять в нем участие, поработав над преображения любимого города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов раскрыл секреты привлечения федеральных средств для Петербурга.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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