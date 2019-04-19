Беглов раскрыл секреты привлечения федеральных средств для Петербурга

Александр Беглов. Фото: Администрация губернатора Петербурга
Александр Беглов. Фото: Администрация губернатора Петербурга

Врио Петербурга Александр Беглов сообщил о том, к каким способам по привлечению федеральных средств в городской бюджет он прибегает. Своими секретами он поделился во время программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на канале 78.

По словам врио губернатора, для достижения этой цели нужно регулярно демонстрировать возможности и потенциал Петербурга, принимая участие в государственных программах.

Беглов отметил, что власти города готовы привлекать любые средства для решения старых проблем. Вести активную работу по привлечению инвесторов. Кроме того, необходимо оптимизировать собственные расходы, заявил он.

Власти Петербурга, по словам врио губернатора, придерживаются следующей позиции: искать для петербуржцев, а не у петербуржцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов заявил, что борьба с коррупцией – одна из важнейших задач.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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