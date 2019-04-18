Беглов заявил, что борьба с коррупцией – одна из важнейших задач

Врио губернатора Санкт-Петербурга считает, что необходимо оберегать бюджетные деньги.

Об этом стало известно сегодня, 18 апреля. Глава Северной столицы Александр Беглов высказался о важности борьбы с коррупцией во время совещания, посвященного этому явлению в системе госзкупок. Политик убежден, что растрачивать деньги, которые принадлежат народу, нельзя, так что нужно противостоять этому.

«Для нас это задача номер один», — подчеркнул Беглов, передает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Врио губернатора отметил, что президент России Владимир Путин не раз требовал, чтобы методы борьбы с коррупцией становились эффективней. Поэтому Беглов намерен пресекать любые попытки кого-либо брать или давать взятки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по данным Генеральной прокуратуры, за год коррупция в России выросла почти на 10%. Больше всего подобных преступлений совершили в Москве.