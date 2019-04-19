Студентка из Петербурга примет участие в Каннском кинофестивале

Олеся Яковлева сняла работу под названием «Сложноподчиненное».

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Фильм петербургской студентки вошел в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля. В ее рамках покажут работу начинающих режиссеров длиной менее 60 минут. Всего в список вошли 17 картин.

Известно, что в «Сложноподчиненное» снялся музыкант из Санкт-Петербурга – он является солисток группы Shortparis. О сюжете картины практически ничего неизвестно – сама автор не решается объяснять, о чем ее фильм. Яковлева уверяет, что название выбрано не случайно – кинолента и правда непростая. Также режиссер не может обосновать выбор главного героя.

Напоминаем, что лучшие работы поборются за главный денежный приз размером в 15 тысяч евро, за второе место заплатят 11,2 тысяч евро, а за третье – 7,5 тысяч евро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что кинотеатр «Подвиг» в Колпино выкупит Санкт-Петербург.