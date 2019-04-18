Кинотеатр «Подвиг» в Колпино выкупит Санкт-Петербург

Вчера, 17 апреля, состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглов с жителями Колпино.

Беглов заявил о намерении выкупить кинотеатр «Подвиг» в собственность города. По договоренности, коллектив собственников передает оборудование до конца года в безвозмездное пользование для продолжения работы. Город возьмет на себя найм людей на работу, а с 2020 года Петербург полноценно выкупит «Подвиг».

Данный кинотеатр вызывал у жителей Колпино массу переживаний. Дело в том, что он был открыт к 40-летию победы русских в Великой Отечественной войне. Открытие кинотеатра состоялось 29 декабря 1984 года. Строение очень памятное и его можно назвать архитектурной доминантой местного сквера.

В 1992 году здание приватизировали и с 2011 года начались показы фильмов. Однако у хозяев кинотеатра появились трудности с финансированием и решено было продать здание. Местные жители опасались, что кинотеатр «Подвиг» новые хозяева захотят снести или сменить профиль деятельности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге хотят выбрать самый креативный район.