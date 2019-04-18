Кинотеатр «Подвиг» в Колпино выкупит Санкт-Петербург

Кинотеатр
Кинотеатр "Подвиг". Фото: vk.com/spb_today

Вчера, 17 апреля, состоялась встреча временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглов с жителями Колпино.

Беглов заявил о намерении выкупить кинотеатр «Подвиг» в собственность города. По договоренности, коллектив собственников передает оборудование до конца года в безвозмездное пользование для продолжения работы. Город возьмет на себя найм людей на работу, а с 2020 года Петербург полноценно выкупит «Подвиг».

Данный кинотеатр вызывал у жителей Колпино массу переживаний. Дело в том, что он был открыт к 40-летию победы русских в Великой Отечественной войне. Открытие кинотеатра состоялось 29 декабря 1984 года. Строение очень памятное и его можно назвать архитектурной доминантой местного сквера.

В 1992 году здание приватизировали и с 2011 года начались показы фильмов. Однако у хозяев кинотеатра появились трудности с финансированием и решено было продать здание. Местные жители опасались, что кинотеатр «Подвиг» новые хозяева захотят снести или сменить профиль деятельности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге хотят выбрать самый креативный район.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов кинотеатр подвиг колпино
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Умер специальный корреспондент Первого канала
Кинотеатр «Подвиг» в Колпино выкупит Санкт-Петербург
Гатчина и Выборг вошли в топ-3 городов для туризма
Ученые считают, что женщины лучше скрывают измены
Ученые впервые смогли оживить мозг мертвого животного
Жена Быкова прокомментировала госпитализацию мужа
Эксперты выбрали лучшую машину 2019 года
На eBay пытались продавать угли из Нотр-Дама