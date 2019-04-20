О графике репетиций парада на Дворцовой площади рассказали военные

Генеральная репетиция продет 7 мая. Фото: https://www.gov.spb.ru
Генеральная репетиция продет 7 мая. Фото: https://www.gov.spb.ru

Известно, в какие дни лучше не выезжать в центр Петербурга, а прийти пешком на Дворцовую площадь и посмотреть, что приготовили служащие ЗВО петербуржцам и гостям города.

Всего запланировано еще пять репетиций парада ко Дню Победы в Петербурге. Генеральная репетиция пройдет в мае, практически накануне праздника. Об этом рассказали служащие Западного военного округа.

Репетиции будут “тематическими”. То есть две планируют посвятить пешим расчетам, две — механизированным колоннам и заключительная объединит всех.

Так, пешие колонны будут репетировать 22 и 24 апреля в 21:00. А вот военную технику можно будет увидеть в центре города 26 и 30 апреля около 16:00. Также 23, 25, 26 апреля и 6 мая в 10:00 можно будет услышать репетиции сводного оркестрового батальона.

Генеральная репетиция продет 7 мая в 10:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что известна программа Дня Победы в Петербурге

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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