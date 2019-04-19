Известна программа праздновал Дня Победы в Петербурге

По традиции главным событием станет торжественный парад на Дворцовой площади. Он начнется в 10:00.

В День Победы, 9 мая, после парада, который завершится в 11:00, на главной городской площади откроются 10 полевых кухонь. Об этом журналистам сообщила глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

В параде, репетиция которого ещё будет проходить в городе, задействованы более 4 тысяч человек. На площади зрители увидят более 100 единиц военной техники, а завершится парад пролетом 20 самолётов.

В этот день по Невскому проспекту пройдет “Бессмертный полк” — одни из самых зрелищных и завораживающих действий праздника. В 14:30 ветераны проедут на ретро-машинах по Невскому проспекту, а уже в 15:00 будет дан старт колонне участников акции.

Составление колонн начнется в 14:00 между Суворовским проспектом и площадью Александра Невского на Невском проспекте.

Как сообщает комитет по культуре, в этот день также пройдет большой гала-концентр на Дворцовой площади и завершится день праздничным салютом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Бессмертный полк” в Петербурге соберет миллион человек.