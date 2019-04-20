В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро

Помимо иностранной валюты неизвестные прихватили ювелирные изделия, планшет, банковские карты и рубли.
С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо. Они проникли в его дом, который распложен в поселке Песочное Курортном районе Петербурга. Об этом сообщают сотрудники полиции.
Злоумышленники связали хозяина дома, начали угрожать ему чем-то похожим на пистолет, и в итоге ограбили. Преступники вынесли ювелирные изделия, планшет, банковские карты, а также 3 225 евро и 15 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Полицией начала поиск злоумышленников.
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