В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро

По данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com
По данному факту проводится проверка. Фото: https://pixabay.com

Помимо иностранной валюты неизвестные прихватили ювелирные изделия, планшет, банковские карты и рубли.

С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо. Они проникли в его дом, который распложен в поселке Песочное Курортном районе Петербурга. Об этом сообщают сотрудники полиции.

Злоумышленники связали хозяина дома, начали угрожать ему чем-то похожим на пистолет, и в итоге ограбили. Преступники вынесли ювелирные изделия, планшет, банковские карты, а также 3 225 евро и 15 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицией начала поиск злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Двинской улице изрезали 11-летнего мальчика.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
курортный район происшествие
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