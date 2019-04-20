Ученые рассказали, как бороться с наступающим слабоумием

Серьезных занятий спортом не требуется - достаточно простых прогулок. Фото: pixabay.com
Серьезных занятий спортом не требуется - достаточно простых прогулок. Фото: pixabay.com

Час физической активности в неделю отсрочит деменцию на год или два.

Ученые считают, что регулярная физическая активность даже около 2,5 часов в неделю может уменьшить риск развития деменции — расстройства нервной деятельности, приводящего к снижению интеллекта, сообщает Jama.

Исследование провели на 2,3 тысячах добровольцев, оно длилось с 2016 по 2019 год. Ученые сопоставляли уровень физической активности подопытных и данные томографии и другие показатели. Выяснилось, что те, кто ходил, бегал, занимался спортом от 150 до 300 минут в неделю, на год отдалял старческое слабоумие за каждый час физической активности в неделю.

У тех, кто проходил более 7,5 тысячи шагов за неделю, результаты были еще более впечатляющими — до 2 лет отсрочки за каждый час активности. В неделе 168 часов — из этого числа около 56 должны уходить на сон, но выделить из остатка время для своего здоровья не так уж сложно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ученые назвали опасный пульс для мужчины.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
здоровье медицина наука прогулки способности старость ум упражнения
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медведева ждет жестких комментариев к латексному костюму
“Зенит” в Краснодаре поддержат 2 тысячи петербуржцев
Пострадавшим в ДТП на Дунайском помогали спасатели МЧС
В выходные на Пионерской площади пройдет Фестиваль света
Субботник под песню: Герелло и Беглов исполняют
Ученые рассказали, как бороться с наступающим слабоумием
В Мартышкино четверо избили водителя и забрали все его телефоны
За два дня в Санкт-Петербурге пропали 9 дорогих иномарок