Ученые рассказали, как бороться с наступающим слабоумием

Час физической активности в неделю отсрочит деменцию на год или два.

Ученые считают, что регулярная физическая активность даже около 2,5 часов в неделю может уменьшить риск развития деменции — расстройства нервной деятельности, приводящего к снижению интеллекта, сообщает Jama.

Исследование провели на 2,3 тысячах добровольцев, оно длилось с 2016 по 2019 год. Ученые сопоставляли уровень физической активности подопытных и данные томографии и другие показатели. Выяснилось, что те, кто ходил, бегал, занимался спортом от 150 до 300 минут в неделю, на год отдалял старческое слабоумие за каждый час физической активности в неделю.

У тех, кто проходил более 7,5 тысячи шагов за неделю, результаты были еще более впечатляющими — до 2 лет отсрочки за каждый час активности. В неделе 168 часов — из этого числа около 56 должны уходить на сон, но выделить из остатка время для своего здоровья не так уж сложно.

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