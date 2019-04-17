Ученые назвали признак близкой смерти у мужчин

Испытуемые рассказали в анкетах о сердечных заболеваниях в семье, вредных привычках и образе жизни. Фото: pixabay.com

Испытуемые рассказали в анкетах о сердечных заболеваниях в семье, вредных привычках и образе жизни. Фото: pixabay.com

В 1973 году почти 800 мужчин поделили на четыре группы по пульсу — а теперь смотрят результаты.

Медики определили, в каких случаях можно говорить об опасности преждевременной смерти. Пульс чаще 75 ударов в минуту без видимых причин может свидетельствовать о проблемах с сердцем и следовательно его возможной остановки “до срока”, сообщает MedicalXpress.

Исследование начали в 1973 году, ученые отобрали 798 мужчин (шведов) и дали им анкеты, в которых испытуемые отметили свой образ жизни, истории заболеваний сердца у родственников и уровень стресса, который они испытывают. Мужчин поделили на четыре группы по частоте сердцебиения.

Исследование показало, что мужчины с пульсом более 55 ударов в покое мало двигались, испытывали стресс, курили. Те, у кого пульс превышал 75 ударов в минуту, умирали от сердечных проблем вдвое чаще, чем те, у кого пульс в покое был ниже 55 ударов.

При этом средним показателем пульса от 15 до 50 лет, по данным в сети, считается 70 ударов в состоянии покоя, с минимум в 60 и максимумом в 80 ударов.

Сердечные и раковые заболевания являются главными причинами преждевременной смертности жителей Санкт-Петербурга, по данным Смольного.

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