В Израиле на 3D-принтере напечатали живое сердце

Процесс изготовления сердца занял всего 3,5 часа. Фото: pixabay.com
Процесс изготовления сердца занял всего 3,5 часа. Фото: pixabay.com

Открытие может стать переворотом в медицине — любой орган можно будет создать искусственно.

Ученые Израиля использовали 3D-принтер, чтобы создать сердце из человеческих тканей, сообщили в Тель-Авивском университете.

Как сообщили в вузе, профессор Тал Двир, руководивший исследованиями в лаборатории представил зрителям процесс создания пульсирующего человеческого органа. Процесс занял примерно 3,5 часа. Материалом послужили ткани пациента — всего ученые создали несколько десятков искусственных органов и теперь попробуют пересадить их животным. Пока что сердце вышло маленьким и составляют около 2,5 см в диаметре — как сердце, к примеру, кролика.

Израильские врачи считают, что создание органов на 3d-принтере перевернет медицину — для пациентов не нужно будет искать донорские органы и не придется готовить их к пересадке. Врачи рассчитывают научиться создавать для человека персонализированные органы в течение 10 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Англии комик умер после шутки про инсульт.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
3d-принтер израиль медицина сердце ученые
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