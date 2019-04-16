В Израиле на 3D-принтере напечатали живое сердце

Открытие может стать переворотом в медицине — любой орган можно будет создать искусственно.

Ученые Израиля использовали 3D-принтер, чтобы создать сердце из человеческих тканей, сообщили в Тель-Авивском университете.

Как сообщили в вузе, профессор Тал Двир, руководивший исследованиями в лаборатории представил зрителям процесс создания пульсирующего человеческого органа. Процесс занял примерно 3,5 часа. Материалом послужили ткани пациента — всего ученые создали несколько десятков искусственных органов и теперь попробуют пересадить их животным. Пока что сердце вышло маленьким и составляют около 2,5 см в диаметре — как сердце, к примеру, кролика.

Израильские врачи считают, что создание органов на 3d-принтере перевернет медицину — для пациентов не нужно будет искать донорские органы и не придется готовить их к пересадке. Врачи рассчитывают научиться создавать для человека персонализированные органы в течение 10 лет.

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